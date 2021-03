Jan Bøhler krev pengar til fleire politipostar aust i Oslo

innenriks

Pengane må ifølgje Bøhler komme i revidert nasjonalbudsjett.

Tidlegare i veka vart det kjende at Oslo politidistrikt har valt Kjelsrud i bydel Alna som plassering for den omstridde samanslåinga av politistasjonane på Stovner og Manglerud.

Då lova politimeister Beate Gangås ei styrking av politiet aust i Oslo, mellom anna gjennom å sjå på moglegheita for å jobbe ut frå «bydelslokasjoner» der politiet kjem tett på borgarane.

Konkretisering

Bøhler ber om ei konkretisering av denne nærleiken.

− Viss politiet samlar spesialiserte polititenester som har behov for å sitje saman, må vi samtidig få lokale politipostar fleire stader i bydelane Enhet Øst dekke. Kvar dei skal liggje må byggje på nærare analysar og samarbeid med bydelane. Mellom anna er Mortensrud, Furuset, Romsås og Stovner aktuelle stader, seier Bøhler til NTB.

− Hensikta er at politifolk som jobbar førebyggjande skal ha faste arbeidsstader som gjer det mogleg med meir personleg kontakt med ungdom og heile befolkninga. På denne måten vil dei òg kunne ha meir direkte kontakt og samarbeid med dei førebyggjande tenestene til den enkelte bydelen, legg han til.

Venta ferdig i 2024

Bakgrunnen for samlinga til éin stasjon er at kontraktane for Stovner og Manglerud politistasjonar går ut ved utgangen av 2023, opplyser politiet. Eining aust strekk seg frå Stovner i nord til Holmlia i sør, utanfor ring 3.

Valet fall på Strømsveien 314. Bygget er planlagt å stå ferdig i slutten av 2024. Det er teke etter anbodsprosess der tilboda er vurderte ut frå plassering, løysingsforslag og pris.

Kjelsrud Eiendom AS skilde seg ut som beste tilbydar, opplyste politiet tysdag.

(©NPK)