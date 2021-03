Norske kommunar får færre vaksinedosar neste veke

innenriks

Opphavleg skulle AstraZeneca levere 64.200 dosar, men klarer no berre å levere 51.800. Vaksinedosane skulle sendast ut til kommunane måndag.

– Alle kommunar som opphavleg stod som mottakar av AstraZeneca-vaksine i veke 10, vil framleis få vaksinen, men dessverre vil 54 kommunar få færre dosar enn opphavleg planlagt, opplyser Folkehelseinstituttet.

Oslo får den største reduksjonen og får 1.900 færre dosar enn planlagt, skriv Aftenposten.

– Vi har stor forståing for at større endringar kort tid før levering vil vere problematisk for mange, skriv FHI i meldinga.

