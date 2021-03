innenriks

To er nærkontaktar, to er importsmitte, to har usikker smitteveg, og éin har ukjent smitteveg, opplyser Bergen kommune.

Tre av dei smitta er i 20-åra. Dei fire andre er eit barn og tre personar i aldersgruppa mellom 30 til 59 år

Det er rapportert om eitt nytt tilfelle av den sørafrikanske virusmutasjonen og seks nye tilfelle av den britiske virusmutasjonen.

I alt vart 1.367 personar testa i Bergen i onsdag.

