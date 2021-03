Sjukefråværet fall i fjerde kvartal

innenriks

Det totale sjukefråværet fall med 2,5 prosent frå tredje til fjerde kvartal og enda på 6,1 prosent, viser sesongjusterte tal frå Nav. Dette kjem som eit utslag av eit fall i det eigenmelde fråværet på 15,6 prosent.

Det legemelde fråværet låg på 5,3 prosent, medan det eigenmelde fall til 0,8 prosent.

– Det sesongjusterte legemelde fråværet er stabilt samanlikna med førre kvartal, men viss vi samanliknar heile 2020 med 2019, er det er framleis høgare enn før koronapandemien. Det eigenmelde sjukefråværet auka kraftig i tredje kvartal, men er no tilbake til det som er normalen, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Blant menn var det totale sjukefråværet 4,6 prosent for menn, noko som er ein nedgang på 3,4 prosent. For kvinner var sjukefråværet på 7,8 prosent, ein nedgang på 1,9 prosent. For kvinner auka det legemelde sjukefråværet med 0,7 prosent, medan det for menn gjekk ned med 1,3 prosent.

Koronafråvær

For å få eit tydelegare bilete av påverknaden av koronapandemien på sjukefråværet, har Nav ikkje justert for influensa- eller koronadiagnosar. Nav skriv at sjukdommar i luftvegane har hatt størst auke i talet på tapte dagsverk med 33,4 prosent. Totalt utgjorde slike sjukdommar 7,8 av sjukefråværet i fjerde kvartal, mot 6,1 prosent i same kvartal i 2019.

Sjukefråværet har auka over heile landet, men auken er størst i Troms og Finnmark og Rogaland med høvesvis 8,7 prosent og 7,1 prosent. Nordland har totalt sett høgast sjukefråvær med 6,6 prosent. Oslo ligg lågast med eit sjukefråvær på 4,4 prosent.

2,5 millionar dagsverk

Høgast totalt sjukefråvær er det innan helse- og sosialtenester med 8,3 prosent. Der har òg talet på tapte dagsverk på grunn av luftvegssjukdommar auka med 46,5 prosent.

I fjerde kvartal gjekk nærare 2,5 millionar dagsverk tapt innanfor denne sektoren.

– Hos tilsette i helsetenesta er det ekstra låg terskel for å halde seg heime ved luftvegssymptom, noko som kan ha bidrege til ein auke i sjukefråværet i denne næringa under koronapandemien. Pandemien har medført eit auka press på helsevesenet, og det har vore ein auke òg i psykiske lidingar og muskel- og skjelettlidingar for tilsette i denne næringa, seier Holte.

Heimekontor

Også innanfor undervisning har det legemelde sjukefråværet auka – med 7,5 prosent. Der er ein auke på 12,9 prosent innan psykiske lidingar oppgitt som årsaka til tapte dagsverk. Holte seier koronapandemien har nye krav til smittevern og at digital undervisning har gitt ein uføreseieleg skulekvardag for mange tilsette.

På motsett side er mange næringar tilsynelatande mindre ramma av pandemien når det gjeld sjukefråvær. Dette gjeld særleg næringar der det er mogleg å bruke heimekontor i staden for fysisk oppmøte på jobb når ein får symptom på luftvegsinfeksjon.

(©NPK)