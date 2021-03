Tidlegare kollega av IS-tiltalt: Ho verka desperat etter å komme seg ut av Syria

innenriks

– Ho ville vite om korleis ho kunne få naudpass frå ambassaden i Tyrkia. Men samtidig sa ho at reisa frå Syria til Tyrkia uansett ville vere farleg dersom ho reiste utan ein mann, sa kollegaen i eit avhøyr som vart spelt av i Oslo tingrett torsdag.

Kvinna i 20-åra og den no tiltalte kvinna vart kjende då dei jobba saman før sistnemnde reiste til Syria i februar 2013 for å slutte seg til ektemannen Bastian Vasquez som då kjempa for Nusrafronten og seinare IS.

Etter at den tiltalte hadde komme til Syria tok ho kontakt med ekskollegaen via meldingstenesta WhatsApp.

Etter kvart dreidde samtalane seg om at kvinna ønskte å komme seg heim.

– Ho verka litt desperat. Ho ville finne ein veg ut, uansett kva, sa ekskollegaen.

Ho beskreiv den tiltalte som ei tullete jente som var oppteken av sminke, hår og å pynte seg då dei to først vart kjende.

Ekskollegaen sa at ho ikkje visste at den tiltalte skulle reise til Syria før ho allereie var i landet.

– Andre eg har snakka med seier at dei opplevde henne som blind av kjærleik og at ho reiste på grunn av mannen sin, sa kvinna.

Gjennom meldingane dei to skreiv fekk ho inntrykk av at kvinna var kontrollert av ektemannen.

– Det verka som ho ikkje kunne seie alt ho ville og at han kunne lese meldingane våre. Ho verka redd for han, forklarte vitnet.

Den tiltalte fortalde tidlegare denne veka i retten om korleis ho vart utsett for vald og fleire overgrep under ekteskapet med Vasquez, som døydde i 2015.

