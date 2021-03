VG: Viggo Kristiansen vil be Borgarting lagmannsrett lauslate han frå fengselet

innenriks

– Eg sender ikkje kravet før over helga, men avgjerda er teken. No vil vi be Borgarting lagmannsrett lauslate Viggo Kristiansen, seier Sjødin til VG.

Det er andre gong etter at Gjenopptakingskommisjonen bestemde at han skal få prøvd Baneheia-dommen frå 2002, at Kristiansen krev seg lauslaten. Første gong uttalte påtalemakta at dei ikkje ville ta stilling til ei lauslating av 41-åringen før det hadde vorte bestemt kva domstol som skal ta stilling til gjenopptakinga.

Tysdag vart det bestemt at det er Borgarting lagmannsrett som skal vurdere saka på nytt.