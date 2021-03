innenriks

Smittetalet er det same som for to dagar sidan. Til saman har 2.231 personar fått påvist covid-19 under pandemien.

Bærum kommune vedtok torsdag å stramme inn koronatiltaka. Treningssenter vil likevel halde ope, men berre for individuell trening. Berre personar busette i Bærum vil få sleppe inn på treningssentera.

Ølkranene vil framleis vere opne, men det vil berre vere personar busette i Bærum som får lov til å besøkje skjenkestadene.

