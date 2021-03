FHI ferdig med vurderinga av AstraZeneca-vaksinen

innenriks

– Vi har nyleg levert svar på eit oppdrag som gjaldt vurdering av bruk av AstraZeneca-vaksinen til personar over 65 år. Det er no opp til regjeringa å ta ei avgjerd basert på tilrådingane våre. Vi kjem tilbake til dette neste veke, opplyser overlege Sara Viksmoen Watle til NTB.

Ei rekkje land har tidlegare ikkje gitt AstraZeneca-vaksinen til eldre, med tilvising til at effekten har vore dårleg dokumentert. Men nye studiar viser at vaksinen er svært effektiv òg blant dei over 70 år.

Tyskland, Danmark og Sverige har no vedteke å gi vaksinen til alle over 18 år.

(©NPK)