Høgare oljeprisar løftar Oslo Børs

innenriks

Etter ein halvtimes handel fredag er hovudindeksen opp ein halv prosent til 1033,5 poeng.

Nordsjøolje blir fredag formiddag omsett for 67,8 dollar fatet, som er ein auke på ein dryg prosent. Torsdag ettermiddag kosta nordsjøolje 65,7 dollar fatet.

Fredag melde Norsk Hydro at dei sel dei sju valseverka sine for 14,2 milliardar kroner. Aksjekursen løfta seg vel ein halv prosent etter at nyheita vart gjord kjend.

Oljeprisoppgangen kjem etter at dei oljeeksporterande landa i Opec torsdag varsla at dei forlengjer oljekutta til slutten av april. Saudi-Arabia vil forlengje det ekstra oljeproduksjonskuttet i landet på 1 million fat per dag.

(©NPK)