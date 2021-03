Høgre vil ha koronavurdering på bydelsnivå for skulane i Oslo

innenriks

Skulebyråden i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), braut torsdag med trafikklysmodellen til regjeringa og innførte oransje nivå.

Ho ville stramme inn koronatiltaka på skulane i hovudstaden, men var i utgangspunktet bunden til å velje anten raudt eller gult nivå.

Differensiering

Mehmet Kaan Inan, som er utdannings- og kulturpolitisk talsperson i Oslo Høgre, meiner det ikkje er den rette veg å gå.

– Høgre foreslår i staden at kommunen skal kunne differensiere nivået i trafikklysmodellen etter smittesituasjonen i bydelen. Det er store forskjellar i smittesituasjonen internt i Oslo, og ei slik differensiering vil redusere smitterisikoen for tilsette som jobbar i bydelar med høg smitte, og sørgje for at undervisninga går meir optimalt, seier Inan til NTB.

– Det er betre å ha det strengt enn stengd. I bydelar med høg smitte kan det vere nødvendig med raudt nivå heller enn situasjonar der skulane stengjer heilt. I bydelar med lågare smitte kan ein halde skulane på gult nivå, legg han til.

Stort utbrot på Vestli

Avgjerda til skulebyråd Thorkildsen kom etter at Vestli skule i Groruddalen torsdag måtte stengje etter eit stort koronautbrot med tilfelle av mutert virus på nesten alle trinna. Hundrevis av elevar og nesten alle lærarane er sende i karantene.

Skulebyråden meiner ein ikkje kan vente på at regjeringa skal få revidert trafikklysmodellen.

– Gult nivå er i praksis grønt nivå med meir Antibac, og at ein ikkje kan dusje i gymmen. Og sjølvsagt skal barna vere heime ved symptom. Det er ikkje bra nok i ein situasjon med mykje smitte, sa ho til NTB.

