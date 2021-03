LO: Ikkje ei løysing vi ønskte

innenriks

LO synest det er positivt at regjeringa fremjar forslag om ei ny lønnsstøtteordning og at det blir stimulert til aktivitet og at folk kan komme tilbake i arbeid.

LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen er likevel kritisk til løysinga som er vald. Han viser til at ordninga diskriminerer mellom bedrifter.

– Fordi ho favoriserer bedrifter som har permittert tilsette, medan dei verksemdene som trass problem har valt å halde folk i arbeid ikkje får ta del i denne lønnstilskotsordninga, seier Gabrielsen.

Han meiner modellen òg opnar for misbruk ved at bedrifter kan permittere eller seie opp andre tilsette.

– Det meiner vi det må vere forbod mot. Ønskjer ein å seie opp eller permittere andre tilsette, må ein seie frå seg lønnsstøtta, seier han.

Ei ytterlegare svakheit er den graderte modellen, som gjer at støttebeløp varierer med omsetningsfall.

– Det kan føre til at mange bedrifter lèt vere å ta tilbake permitterte og det skaper vridingar i konkurransesituasjonen mellom bedrifter, seier Gabrielsen.

LO ønskte seg opphavleg ei lønnsstøtteordning som skal gå inn i kompensasjonsordninga for å vere rask og enkel å administrere. Dei er kritiske til at ordninga ifølgje regjeringsforslaget skal plasserast i Skatteetaten etter same lest som ordninga i haust.

(©NPK)