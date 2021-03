Nakstad: God kapasitet på sjukehusa på Austlandet

innenriks

– Det er framleis god kapasitet ved sjukehusa på Austlandet. Førebels er det Ahus som har merka størst pågang fordi dette sjukehuset behandlar pasientar frå område med høgt smittenivå, seier den assisterande helsedirektøren til NTB.

Torsdag vart det kjent at kapasiteten på intensivavdelinga ved Akershus universitetssjukehus er sprengd. Koronapasientar blir no sende til andre sjukehus.

Kan auke

Ahus justerte tysdag denne veka opp beredskapsnivået på sjukehuset til gult for første gong sidan i fjor vår. Ifølgje Nakstad har direktoratet ikkje fått meldingar om at andre sjukehus vurderer å gjere det same.

– Helsedirektoratet har fått rapportert at drifta ved alle sjukehusa i Helse sør-aust går godt, seier han.

Fleirtalet av dei nye smittetilfella i Oslo og Viken kjem av dei nye virusmutantane. Frå andre land har det komme rapportar om at desse i større grad forårsakar alvorleg sjukdom. Om dette gjeld òg i Noreg, er førebels uklart.

– Førebels er det relativt få med muterte virusvariantar som har vore innlagde på sjukehus i Noreg. Derfor er det vanskeleg å seie noko sikkert om dette, seier Nakstad.

Men dersom smittetala held fram med å auke, må ein vente seg eit auka tal på innleggingar, påpeikar han.

– Ofte kjem innleggingane ei vekes tid etter at smitten har byrja å auke i ein bestemd region, seier han.

Yngre intensivpasientar

Samtidig ser alderen blant covid-19-sjuke som blir innlagde i intensivavdelingar, ut til å gå ned.

I veke 5 til 8 vart i alt 33 pasientar innlagde på intensiv. Gjennomsnittsalderen på desse var 56 år, ifølgje den siste vekerapporten frå Folkehelseinstituttet (FHI). Under heile epidemien i Noreg har snittalderen blant intensivpasientar vore 63 år.

(©NPK)