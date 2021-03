Nordea trur på to rentehevingar i 2021

innenriks

Banken kjem med varselet om dei venta rentehevingane i nyheitsbrev fredag morgon. Med tilvising til at økonomien i Noreg er i ferd med å normalisere seg etter å ha vorte ramma av koronapandemien, meiner renteekspertane i banken at Noregs Bank vil heve renta to gonger før årsskiftet. Renta ligg no på rekordlåge 0 prosent.

– Det er massevis av gode nyheiter som kan bane veg for at Noregs Bank kan heve renta allereie i år. I tillegg til raskare vaksinasjon enn venta, stig både oljeprisen og inflasjonen. Det bør føre til auka lønnsvekst, skriv banken.

Nordea meiner signala i økonomien er positive og i samsvar med utsegn frå sentralbanksjef Øystein Olsen. Han blir sitert på at sentralbanken vil ta sikte på å normalisere bruken av renteinstrumentet, som det vart gjort etter finanskrisa i 2008 og etter fallet i oljeprisen i 2014.

Banken skriv vidare at han ser for seg at Noregs Bank vil auke renta tre gonger neste år og ytterlegare to gonger i 2023, noko som vil føre til ei styringsrente på 1,75 prosent innan utgangen av 2023.

I januar signaliserte Noregs Bank at renta vil bli liggjande på 0 prosent i minst eitt år framover, men den siste tida har mellom anna utviklinga i prisar på bustader ført til auka diskusjon om renta bør hevast.

Også DNB, som er Noregs største bank, sa i februar at dei hadde ombestemt seg og no trur Noregs Bank vil heve renta i inneverande år.

(©NPK)