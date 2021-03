Ny flyplass i Nordland får milliardar

innenriks

I tillegg til pengane frå regjeringa er det lagt opp til eit lokalt bidrag på til saman 600 millionar kroner, skriv NRK.

Prosjektet er prioritert i første del av Nasjonal transportplan. Totalt vil flyplassen koste 2,4 milliardar.

Onsdag vart det kjent at regjeringa set av over 3 milliardar til ny flyplass i Bodø.

Førstekandidat for Nordland Høgre Bård Ludvig Thorheim trur bakgrunnen for løyvinga er at regjeringa ser er stort vekstpotensial på Helgeland og i Nordland.

– Med industriutvikling og sjømatnæringa. Dette er eksportnæringar som tener heile Noreg vel, så dette er noko alle bør vere glade for, også i eit nasjonalt perspektiv.

