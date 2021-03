Oppgang på Oslo Børs

innenriks

Indeksen opna med oppgang og steig jamt til 13-tida fredag. Etter å falle noko, stabiliserte nivået seg og enda på 1.042,08.

Nordsjøolje vart fredag ettermiddag omsett for 68,87 dollar fatet, som er ein auke på 2,6 prosent. Torsdag ettermiddag kosta nordsjøolja 65,7 dollar fatet.

Oljeprisoppgangen kjem etter at dei oljeeksporterande landa i Opec torsdag varsla at dei forlengjer oljekutta til slutten av april. Saudi-Arabia vil forlengje det ekstra oljeproduksjonskuttet i landet på 1 million fat per dag.

