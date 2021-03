Rekordsal av alkohol i fjor – omsetninga auka med 20 prosent

innenriks

Nordmenn kjøpte i alt 14 millionar liter brennevin, 105,2 millionar liter vin, 278,2 millionar liter øl og 22,3 millionar liter rusbrus i fjor, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det svarer til 32,1 millionar liter rein alkohol og er 5,5 millionar liter meir enn i 2019.

Per innbyggjar utgjer omsetninga 7,2 liter rein alkohol. Det svarer til ein auke på 19,5 prosent frå 2019.

I snitt kjøpte kvar innbyggjar i Noreg over 15 år i fjor 3,2 liter brennevin, 23,7 liter vin, 62,7 liter øl og 5 liter rusbrus.

NRK skriv at SSB har tal på alkoholomsetninga frå 1851 og fram til i dag, og at det aldri er selt meir alkohol i Noreg per innbyggjar enn i fjor.

Konsulent Lars Jacob Dale, som er ansvarleg for statistikken, seier til NRK at årsaka til auken er stengde grenser og få utanlandsreiser.

– Om det berre er derfor, er vanskeleg å seie, men det er heilt klart den dominerande faktoren, seier Dale.

(©NPK)