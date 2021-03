Tillitsvalde etter Hydros valseverkssal: – Tek selskapet vårt i feil retning

innenriks

– Vi er djupt usamde i denne avgjerda. Den tek selskapet vårt i feil retning, seier hovudtillitsvalt Sten Roar Martinsen i Industri Energi i ei pressemelding.

Ifølgje Martinsen er svak lønnsemd hovudargumentet til fleirtalet for salet. Dei tilsette kjenner seg ikkje igjen i skildringa.

– Dei norske valseverka har tent gode pengar i ei årrekkje fordi dei har vore blodtrimma. Dette er fordi dei tilsette har bidrege sterkt til lønnsemda gjennom effektivisering og kostnadsreduksjonar, seier han.

Overskot

Hydros valseverk omarbeider blokker av aluminium til mellom anna plater eller folie. I fjor bidrog valseverka med rundt 24 milliardar kroner i inntekter. Det utgjorde 17 prosent av dei samla inntektene i Hydro.

Industri Energis forbundsleiar Frode Alfheim meiner Hydro sel unna høgteknologiske grøne arbeidsplassar som ville vore strategisk viktig for selskapet å behalde.

– Hydro har det siste tiåret jobba for å bli eit heilintegrert selskap med eigarskap langs heile verdikjeda. Den retninga har vi støtta heilhjarta opp om, og vi er skuffa over at Hydro no går motsett veg, seier han.

Må godkjennast

Salet er avhengig av godkjenning frå konkurransestyresmakter, som blir venta i andre halvdel av 2021.

– Vi krev at politikarane grip inn og stoppar salet for å ta vare på lønnsame norske grøne framtidsretta arbeidsplassar, seier Alfheim.

Næringsminister Iselin Nybø (V) vil ikkje overprøve Hydros avgjerd om å selje valseverka på Karmøy og Holmestrand.

– Eg registrerer at Hydro ikkje lenger ser seg tent med å ha valsa produkt som ein del av porteføljen. Dette er ei avgjerd som er fatta av styret. Som eigar respekterer eg rollefordelinga mellom styret og eigar. Det er styret som har ansvaret for å forvalte selskapet. Dette er prinsipp som det er brei politisk semje om, seier Nybø til NTB.

