Trondheim opnar for idrett og kultur for vaksne

– Dette er ein tillit vi viser innbyggjarane våre. Eg forventar at tilliten ikkje blir misbrukt, seier kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise.

Han er krystallklar på at tometersregelen er ufråvikeleg.

– Enkelte aktivitetar kan gjennomførast, dersom kravet om to meters avstand blir overhalde. Eg tenkjer til dømes på kor- og korps. Då er det ein avgjerande føresetnad at aktiviteten blir lagt opp slik at alle klarer å halde avstand og overhalde smittevernreglar både før, under og etter aktiviteten, seier By Rise.

Han meiner det er lurt å unngå pausar med tett sosialt samvær. Det same gjeld samkøyring i bil til og frå aktiviteten.

– Ikkje la dei du deltek i felles aktivitet med, bli til nærkontaktane dine. Akkurat no er det nødvendig å vere sosial på trygg koronaavstand, seier kultur- og idrettsdirektøren.

Maksimalt 20

Folkehelseinstituttet (FHI) tilrår ikkje innandørs kultur- og idrettsaktivitetar for vaksne, men Trondheim kommune viser til låge smittetal over tid som bakgrunn for avgjerda. FHI tilrår ein gruppestorleik på maksimalt 20 deltakarar i alle fritidsaktivitetar, både ute og inne, og dette skal gjelde i Trondheim.

Kravet om to meters avstand inneber at det vil vere vanskeleg å gjennomføre ordinær aktivitet i kontaktidrettar som handball og fotball, men det kan blir gjennomført treningar der ein legg til rette for denne avstanden.

– Idrettar som tennis og badminton kan leggje til rette for å gjennomføre trening utan at det er i strid med smitteverntilrådingane, seier Ola By Rise.

Håpar folk forstår alvoret

Han håpar folk forstår alvoret og minner om at det framleis er smitte i Trondheim.

– Viss ikkje aktivitetane blir gjennomførte på ein god og forsvarleg måte, må vi gjere endringar igjen. Eg har stor tillit til at folk skjønner alvoret og at dei rettar seg etter dei råd og tilrådingar som blir gitt, seier By Rise.

Det siste døgnet er det registrert tre nye koronasmitta personar i Trondheim. Dette er òg gjennomsnittet for dei to siste vekene, ifølgje NTBs utrekning.

