Delen kvinnelege styreleiarar uendra

innenriks

I ei oversikt frå Frivillighetsregisteret kjem det fram at det er 37 prosent kvinnelege styreleiarar i norske lag og foreiningar. 40 prosent har kvinneleg nestleiar. I 2010 var desse tala høvesvis 36 og 39 prosent.

Samtidig viser tala at nokre fleire kvinner er styremedlemmer. 47 prosent av styremedlemmene er kvinner, skriv Brønnøysundregistera.

– Desse tala tyder på at organisasjonane har kvinner som ønskjer å delta i styrearbeid, men at dei ikkje får toppverva. At delen kvinnelege styreleiarar i frivillige organisasjonar står på staden kvil, vitnar om at det må gjerast ein større innsats med å rekruttere og oppmuntre fleire kvinner til å både få og ta leiarverv, seier direktør Lars Peder Bekk i Brønnøysundregistera.

Samtidig som delen kvinnelege leiarar i frivillige organisasjonar ligg på 37 prosent, så er likestillinga i leiarverv lågare i norske aksjeselskap.

14 prosent av styreleiarar i norske aksjeselskap er kvinner. Dette er trass i lovendringa i 2005 som innebar eit minimumskrav om 40 prosent kvinner i norske ASA-styrar.

– Tala våre viser at gapet mellom kvinner og menn i rolla som styreleiarar i aksjeselskap dei siste 15 åra har vorte større. Det er urovekkjande, seier Brekk.

