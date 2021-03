Digital markering i Oslo på kvinnedagen

innenriks

Årets hovudparole er «Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå!».

Tema som mellom anna vald mot kvinner, rasisme og retten til sjølvbestemd abort i Noreg og Polen vart òg tekne opp i appellane.

Dagleg leiar i Krisesentersekreteriatet, Idun Moe Hammersmark, heldt den andre appellen under markeringa, og snakka om vald mot kvinner i nære relasjonar i Noreg.

– Behovet for krisesenter er stort. Det er ikkje betre i politi og rettsvesen. Over halvparten av meldingar om mishandling i nære relasjonar blir lagde bort. Styrk valdskompetansen i utdanningsforløp og politi. Kvinner treng rettstryggleik, og eit skikkeleg løft, sa ho.

– Styrk heller rettsvernet til kvinnene

Hammersmark tok òg opp samtykkelova, som skal diskuterast.

– Vi har i dag eit lovverk som ikkje definerer sex utan samtykke som valdtekt. Og i staden for å styrkje rettstryggleiken til kvinnene, skal Stortinget no diskutere lovendringar som vil gjere det vanskelegare for kvinner å få valdsoffererstatning og gratis rettshjelp. Det er heilt bak mål. Styrk heller rettsvernet til kvinnene, bad ho.

Hammersmark la til at det er regjeringa sitt ansvar å sørgje for å styrkje kampen mot vald mot kvinner og vald i nære relasjonar.

– Det ansvaret må vi minne dei på, sa ho.

Snakket om abort i Polen

Katrine Mital Helseth snakka om abort i Polen. Ho er sjølv ein polsk aktivist i Noreg, som kjempar for kvinnerettar.

– 22. oktober 2020 vart det vedteke at eitt av dei få unntaka som gav rett til lovleg abort, er i strid med polsk konstitusjon. Ein kan seie at abort er offisielt forbode i Polen, sa ho.

Ho seier at mange kvinner dreg til Tyskland, Tsjekkia og Slovakia. I tillegg er det mange utanlandske organisasjonar som sender abortpiller i posten. Men for dei som ikkje har nettverk, utdanning eller pengar, er det vanskeleg.

– Det blir sagt «ikkje bli gravid viss du er fattig.» Angrepilla, som de kan kjøpe på apotek her i Noreg, er berre tilgjengeleg på resept i Polen. Dette skjer midt i Europa i 2021.

– Eg tenkjer på alle legar som mistar retten til å utføre yrket sitt og blir straffa for å hjelpe kvinner med abort eller sterilisering, sa ho.

I Polen kan abortaktivistar, legar og folk som kjøper abortpiller få fengselsstraff.

Politiet på staden

Ei gruppe motdemonstrantar forstyrra arrangementet i byrjinga av markeringa på Youngstorget.

To av desse er arresterte for ordensforstyrring, melder politiet på Twitter. Politiet vart på staden for å halde ro og orden, opplyser dei.

