Ein av tre soningsplassar i Bredtveit kvinnefengsel står tom

innenriks

– Eg har ikkje opplevd maken i dei 30 åra mine i kriminalomsorga, seier direktør Doris Bakken ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt til NRK.

Ho seier dei aldri har opplevd å ha så få innsette over så lang tid. Det er òg uvanleg at det heller ikkje er nokon som ventar på å få plass til soning. For tida er 890 personar i soningskø, men ingen av dei er kvinner. Til kvar tid er det mellom 200 og 300 kvinner og vel 3.500 mannlege innsette i norske fengsel.

Kvinnefengselet i Oslo består av éi avdeling med høgt tryggingsnivå som har plass til 45 innsette og ei avdeling med lågare tryggingsnivå med plass til 19 innsette.

Assisterande direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet, seier ei forklaring er at grensene er stengde.

– Det er færre utanlandske innsette enn vi pleier å ha, og det er få varetektsinnsette, som ofte sit på Bredtveit.

Han fortel at dei i fjor vår medvite tok ned belegget ved alle fengsla for å hindre smittespreiing. I snitt har det lege på rundt 84 prosent.

