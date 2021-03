Færre fusjonar enn venta i 2020

innenriks

I gjennomsnitt dei siste fem åra har det vore 103 meldingar om føretakssamanslutningar.

Det trass i at mange spådde ein auke i talet på fusjonar og oppkjøp som følgje av koronapandemien. Men spådommen om fleire fusjonar og oppkjøp slo altså ikkje til, og ein grunn var dei ulike kompensasjonsordningane frå staten.

– Krisa som følgje av koronapandemien er ikkje over, og igjen spår fleire økonomar eit konkursras. Så det vi trudde kom i fjor, kan no komme for fullt, seier konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Fusjonskontroll er ekstra viktig i økonomiske kriser, på grunn av auka risiko for marknadskonsentrasjon som kan avgrense konkurransen, seier han.

(©NPK)