Frp til Stortinget for å stoppe Islam Nets aktivitetssenter

innenriks

Kommunane må få sterkare lovheimel til å gripe inn for å stanse verksemder og fritidsaktivitar mot barn og unge som blir sett på å ha ein klart integreringshemmande effekt, går det fram av forslaget, som blir omtalt av VG og Vårt Land.

Førre veke avdekte Filter Nyheter at den omstridde organisasjonen står bak oppkjøpet av ein eigedom i Oslo for 60 millionar kroner. Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim stadfestar at han vil fremje forslag i Stortinget for å hindre organisasjonen å ta lokala i bruk.

– Det vil vere klart integreringshemmande. På liknande tiltak brukar barnet og den unge nesten all fritida si der. Viss barn og unge brukar nesten all fritida på ein stad der det ikkje vert snakka norsk, eller der ein ikkje bryr seg nemneverdig om det norske samfunnet, bør det forbydast, seier Helgheim til Vårt Land.

Islam Net kallar forslaget for hårreisande, og meiner at det openbert er meint å ramme berre muslimar.

– Forslaget viser at Frp ikkje respekterer grunnleggjande menneskerettar. I Noreg respekterer vi religionsfridommen. Det inneber at alle norske borgarar er frie til å dyrke trua si utan statleg innblanding. Om dette skjer i ein moské eller ei kyrkje, på norsk eller urdu, eller i koranskule eller søndagsskule, har ikkje noko å seie, skriv juridisk fagmedarbeidar Mahir Osman i eit e-post til VG.

Oslos byrådsleiar Raymond Johansen har òg reagert sterkt på tomtesalet, og har varsla at han vil be om eit møte med justisminister Monica Mæland (H).

