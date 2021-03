Høgre foreslår å vrake løftet om å fjerne heile formuesskatten

innenriks

Høgre har ønskt å fjerne heile formuesskatten lenge.

– Det går vi no bort ifrå. Vi meiner at det ikkje er rom for å prioritere det neste periode. Det er eit viktig prinsipp at alle skal skatte etter evne, seier Linda Hofstad Helleland, som leier programkomiteen, til avisa.

Høgre vil framleis fjerne formuesskatten på såkalla arbeidande kapital (aksjar og driftsmidlar som maskiner, bygningar, traktor etc.). Men ein einstemmig programkomité vil foreslå å fjerne formuleringa om å «fjerne heile formuesskatten».

