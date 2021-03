Koronadødsfall på Ahus

innenriks

– Tankane våre går til dei etterlatne, skriv Eidsvoll kommune på nettsidene sine.

– Det er ei alvorleg påminning om at pandemien framleis har sitt grep om samfunnet, enkeltpersonar og familiar, skriv kommunen vidare.

– Viss nokon tenkjer at ein har vent seg til korona no og at viruset ikkje tek så stor plass lenger, så er det ikkje sånn. Covid-19 er framleis det viktigaste som skjer i samfunnet, og dette viser at det kan få sterke, personlege konsekvensar, seier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen til Eidsvoll Ullensaker Blad.

(©NPK)