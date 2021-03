Over 4.000 søkte på 400 plassar på Politihøgskolen

innenriks

Talet er i tillegg det høgaste sidan 2018.

I 2020 var det 8,6 søkjarar til kvar av dei 400 studieplassane. I år er det tilsvarande talet 10,7 søkjarar per studieplass. Det gler Ann-Lisbeth Framaas, seksjonsleiar for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen.

– Det er positivt å sjå at endå fleire har lyst å bli politi. Interessa for utdanninga har vore høg i mange år, samfunnsoppdraget og politiyrket blir nok oppfatta som viktig. Så kan jo søkjartala svinge noko frå år til år. Vi antek at noko betre moglegheiter for å komme raskare ut i jobb etter enda utdanning kan vere ein faktor som har påverka søkjarinteressa no, seier ho.

For sjette året på rad har delen kvinnelege søkjarar stige. I år er kvinnedelen på rekordhøge 56,8 prosent.

– Vi nærmar oss no ei kjønnsfordeling vi kjenner igjen frå høgare utdanning elles. Innan høgare utdanning har kjønnsfordelinga lenge vore cirka 60 prosent kvinner og 40 prosent menn, seier Framaas.

(©NPK)