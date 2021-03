Professor vil dele foreldrepermisjonen likt mellom mor og far

innenriks

Tida er inne for full likestilling mellom foreldra, seier professoren til Klassekampen.

– Ei todeling av foreldrepermisjonen kan vere eit rimeleg neste skritt, seier ho, som tilrår ein gradvis auke av perioden til far heime med babyen.

I Noreg vart pappapermen innført i 1993. Då var kvoten fire veker. Sidan 2018 har foreldrepermen vore 15 veker til far, 15 veker pluss 3 veker før fødsel til mor og 16 veker som kan fordelast mellom foreldra.

– Det har vore ein stille revolusjon i perioden vi har hatt fedrekvote, seier Kvande, som har forska på korleis deltakinga til far i barneomsorga har endra seg sidan innføringa av pappakvoten i 1993.

Forskaren seier ho trur nærleiken som oppstår mellom faren og babyen i permisjonstida, kan kompensere for det biologiske fortrinnet mødrene har.

– Det er viktig å hugse at det var tre grunngivingar for å innføre fedrekvoten: eit barneperspektiv, eit fedreperspektiv og ei likestillingsgrunngiving. Nærleiken mellom far og barn i denne fasen legg eit godt grunnlag for far-barn-relasjonen seinare. Det er ikkje berre likestillingsomsyn som er viktig, seier Kvande.

