Seks og eit halvt års fengsel for drapsforsøk på Holmlia

Skyteepisoden som resulterte i ein tiltale for drapsforsøk, fann stad på ein mykje brukt gangveg ved Holmlia senter ein ettermiddag i april for snart tre år sidan. 23-åringen skaut offeret i beinet, og tok nesten livet av han fordi prosjektilet reiv over lårpulsåra. Han redda livet fordi han raskt fekk livreddande hjelp.

Aktor i saka, statsadvokat Asbjørg Lykkjen, la ned påstand om sju års fengsel for 23-åringen. Ho grunngav mellom anna påstanden med at skytinga, som skjedde på open gate på høglys dag og rett utanfor eit bibliotek der barn fekk leksehjelp, skjedde i tilknyting til den kriminelle gjengen Young Bloods.

– Etter oppfatninga til retten må det vidare tilleggjast betydeleg vekt i skjerpande retning at angrepet har karakter av privat justis i tilknyting til eit kriminelt miljø, der personar blir tvinga til å velje side i ein konflikt og blir sanksjonerte vilkårleg deretter, skriv Oslo tingrett i dommen.

Forsvararen, advokat Kaja de Vibe Malling, bad om at tingretten skulle frifinne mannen.

Ein medtiltalt 26-åring vart dømd til ti månader i fengsel for medverknad til drapsforsøket fordi han vart utpeika som den som bestilte valdshandlinga mot offeret.

