Usemje i Tromsø kommune om massetesting

innenriks

– Eg vil tilrå at alle testar seg no. Då har vi moglegheit til å oppdage dei som er symptomfrie, seier leiar ved koronasenteret, Per Harald Korsmo, til NRK.

I ei pressemelding opplyser kommunen at dette ikkje er tilrådinga til kommunen.

– Oppfordringa er slik den har vore dei siste dagane: Dersom ein har vore på en av stadene der det har vore smitte, oppfordrar vi til å teste seg. Denne lista er på nettsida til kommunen og blir oppdatert. Har ein symptom på forkjøling eller luftvegssymptom, oppfordrar vi også til å teste seg, heiter det i pressemeldinga.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen meiner at ein bør ha ein låg terskel for å teste seg, men ho er usamd med Korsmo i at alle burde teste seg, uavhengig av symptom.

– Tilrådingane om test gjeld dei som oppfyller testkriteria frå FHI, seier ho til NRK.