– Vi er forsiktige med å trekkje konklusjonar baserte på enkeltdagar. Men det er ingen tvil om at 43 nye smittetilfelle på éin dag gir grunn til bekymringar og kan vere eit teikn på at vi er på veg inn i den tredje smittebølgja også her hos oss, seier ordførar Monica Myrvold Berg.

For 35 av dei som no har fått påvist smitte, blir smittevegen rekna som kjent, medan han førebels er ukjend for dei siste åtte, skriv kommunen.

