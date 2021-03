Bedriftene ser betring i enden av koronatiltaka

innenriks

Det viser Noregs Banks kvartalsvise rapport frå det regionale nettverket til sentralbanken der til saman meir enn 1.500 bedrifter bidreg gjennom året. Bedriftene fortel no at dei har fått mindre å gjere, men ser lyst på framtida.

Vekst mot sommaren

– Dei fleste bedriftene trur etterspurnaden vil komme tilbake så snart tilstrekkelege delar av befolkninga er vaksinert, og ser for seg god vekst mot sommaren, heiter det i rapporten.

Bedriftene trur at koronatiltaka vil gi rom for auka aktivitet og at fleire kan komme i jobb igjen. Dei kommande tre månadene trur bedriftene på auka sysselsetjing. Eitt av unntaka frå denne optimismen er bygg- og anleggssektoren som er inne i turbulente tider.

Bygg og anlegg permitterer

– Kontaktane i bygg- og anlegg reknar med å permittere framover, då dei trur at låg oppdragsmengd vil halde fram. [ …] Aktiviteten framover blir dessutan påverka av kor lenge innreiseforbodet for dei utanlandske arbeidarane varer, og bedriftene ventar fall i aktiviteten også dei neste seks månadene, skriv Noregs Bank.

Det er varehandelen som planlegg å investere mest. Dei har hatt god inntening, og mange har nytta stengde periodar til oppussing og oppgraderingar. Mange av bedriftene i varehandelen har hatt sterk vekst frå 2019 til 2020. Salet av sports- og fritidsutstyr og daglegvarer har vore høgt sidan i fjor vår. Verre har det vore å selje klede, sko og reiseutstyr.

Kontaktane i undersøkinga forventar ein lønnsvekst det kommande året på 2,3 prosent. Det er det same som dei anslo i november i fjor.

(©NPK)