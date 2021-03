innenriks

Kommunen er gjord merksam på at ein person har misbrukt identiteten til ein helsearbeidar for sjølv å få time for vaksinasjon, skriv Bodø kommune i ei pressemelding.

Kommunen politimelder no forholdet.

– Vi ser svært alvorleg på denne saka, og alle slike forhold vil bli politimeldt, seier helseleiar Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Kommunen har no sett i verk ekstra tiltak for å hindre at noko slikt kan skje igjen.

