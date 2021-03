Dom i ulvesaka fell i april

innenriks

WWF Verdsnaturfondet gjekk hausten 2017 til søksmål mot staten med påstand om at den norske rovdyrforvaltninga er i strid mot Grunnlova, naturmangfaldlova og Bernkonvensjonen. Dei peikar på at ulven er totalfreda og står oppført som kritisk trua på den norske raudlista, med ekstremt høg risiko for å døy ut.

Begge partar anka dommen i Borgarting lagmannsrett der WWF fekk medhald i to av tre vedtak om felling. Lagmannsretten meinte at vedtaka frå desember 2017 og februar 2018 om lisensfelling i Julussa- og Osdalen-revira og felling av tre ulvekvalpar i dei same revira var ugyldige. Men streifvedtaket frå 1. desember 2017 er gyldig, fastslo lagmannsretten.

Høgsterett har brukt fem dagar på å behandle saka. Dommen er venta i slutten av april, ifølgje ei pressemelding frå WWF.

Partane som møttest i retten, var staten ved Klima- og miljødepartementet, som har partshjelp av Norges Bondelag, Norskog, Norges Skogeierforbund og Utmarkskommunenes Sammenslutning, og motparten WWF Verdsnaturfondet.

(©NPK)