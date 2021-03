Ein ung bauta er brått borte – LO mista ein avhalden leiar

innenriks

Tidlegare statsminister Gro Harlem Brundtland er ein av svært mange som uttrykkjer djup sorg over bortgangen til det ho beskriv som ein ung, aktiv og høgt skatta LO-leiar.

– Han var midt i det viktige virket sitt for dei verdiane og måla arbeidarrørsla står for, seier ho til Børsen.

Gabrielsen døydde tysdag av hjartesvikt, får NTB opplyst. Han etterlèt seg kona Trine og dottera Camille.

– Hans-Christian vakna ikkje i senga si i dag, og sannsynlegvis var det hjartet hans som slutta å slå, sa ein prega nestleiar i LO, Peggy Hessen Følsvik, til pressa på Youngstorget tysdag ettermiddag.

– Det er mange som kjem til å sakne han i dagane framover, og heile LO-familien er i sorg, seier ho.

Følsvik seier det er for tidleg å seie kven som skal leie organisasjonen vidare.

– I dag tenkjer vi først og fremst på familien hans, seier Følsvik.

– Ein av dei aller næraste

Ap-leiar Jonas Gahr Støre måtte kjempe for å halde tårene tilbake då han møtte pressa i vandrehallen på Stortinget for å kommentere dødsfallet.

– Eg snakka med han laurdag og søndag og hadde to møte med han i går på link. Og han var seg sjølv heile vegen. Så det er eit sjokk, seier Støre til NTB.

Støre seier han har mista ein av sine aller næraste i politikken, og dessutan ein kar som var veldig lett å like.

– Han var ein av dei personane eg har møtt i vakse liv gjennom jobb, som eg har vorte personleg glad i. Vi har hatt nokre tunge år i Arbeidarpartiet. Og eg kjenner jo igjen dei som verkeleg har stilt opp og støtta igjennom den tida. Han er ein av dei. Når det har blåse, så har han vore der, seier Støre.

– Svært dyktig leiar

NHO-sjef Ole Erik Almlid seier svært mange er sterkt ramma av bodskapen om dødsfallet.

– Han var ein god og nær venn, og ein svært dyktig og markant leiar av LO, skriv Almlid i ein e-post til NTB.

Politikarar frå høgre- og venstresida har uttrykt sorg og medkjensle med Gabrielsens næraste familie og venner.

Statsminister Erna Solberg seier meldinga om Gabrielsens død var ein sjokkarta beskjed å få. Overfor NTB beskriv ho Gabrielsen som ein hyggjeleg fyr med mykje humor.

– Nokre gonger har vi vore politisk usamde, men eg har òg opplevd at han har vore oppteken av å setje dei viktige fagpolitiske sakene på dagsordenen og vore ein god samarbeidspartnar og ein tydeleg motstandar i politiske debattar, seier ho.

Leiar sidan 2017

Gabrielsen vart leiar i LO på kongressen i 2017. Han kom opphavleg frå Fellesforbundet og var nestleiar i LO dei fire tidlegare åra. Som ung tok han fagbrev som prosessoperatør på Tofte Industrier, der han jobba over ti år. I fagforeininga på Tofte var han ungdomstillitsvald, før han vart nestleiar og deretter leiar i 1995.

Same år vart han vald inn i kommunestyret i Røyken, no innlemma i Asker kommune, for Arbeidarpartiet. Der sat han fram til 2003. Gabrielsen hadde dessutan sentrale tillitsverv i Buskerud Ap og sat i Aps landsstyre.

Også Fellesforbundets leiar Jørn Eggum er sterkt rørt av dødsfallet.

– Eg er i sjokk og er fullstendig tom. Heilt uverkeleg, skriv Eggum i ein SMS til NTB.

– Lósa oss gjennom pandemien

Industri Energis leiar Frode Alfheim omtaler Gabrielsen som ein sterk støttespelar for industrien i heile Noreg.

– Han har vore ein bauta i arbeidet med å lóse oss gjennom koronapandemien. Det er vi i Industri Energi djupt takksame for, seier Alfheim.

FO-leiar Mimmi Kvisvik fortel Frifagbevegelse om ein klok og omsorgsfull kamerat, ein god kollega og venn.

– Eg ser folk bruker ord som klippe og bauta. Han var alt det. Det er vanskeleg å seie «var» om Hans-Christian, seier Kvisvik.