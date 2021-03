FHI: 41.000 AstraZeneca-dosar ikkje sett

innenriks

Til saman er 127.000 dosar til no sendt ut til helseføretak og kommunar. Men i det digitale registreringssystemet SYSVAK er det berre registrert 86.000. Det gir ein forskjell på 41.000, skriv VG.

– Det kan vere det er ei mindre oppleving av hast, for desse kan stå i kjøleskapet over tid, seier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) til avisa.

AstraZeneca-dosane blir først og fremst brukte på helsepersonell. FHI prøver no å finne ut av kvifor dosane ikkje er registrerte som brukte.

– Eg held det ikkje for usannsynleg at det er litt mindre etterspurnad for denne vaksinen, det er grunn til å følgje med på det, seier Stuwitz Berg.

Det kan òg vere at sjukehus vaksinerer i sakte tempo fordi fleire vart sjukmelde på grunn av biverknadene. Leveransane på AstraZeneca har òg vore meir ujamne enn andre, noko som gjer at helseføretak ikkje får planlagt like godt. Det kan òg komme av vinterferie.

– Så kan det vere ein faktor at nokre helsepersonell seier nei, seier overlegen.

