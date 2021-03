FHI endrar vaksinefordelinga

innenriks

Den geografiske omfordelinga gjeld kommunane Oslo, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Lørenskog og vil bli sett i verk så snart det er praktisk gjennomførbart. Desse kommunane vil få om lag 20 prosent større del av koronavaksinane, skriv regjeringa i ei pressemelding

Regjeringa vil prioritere bydelane Stovner, Alna, Grorud, Bjerke, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo i hovudstaden. Årsaka er at desse bydelane har hatt størst smittepress og flest sjukehusinnleggingar over tid.

– Ei slik avgrensa omfordeling vil ifølgje FHI ikkje medføre forseinkingar for andre delar av landet, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Dei ekstra dosane blir henta ved at dei rundt 330 kommunane som har hatt færrast innlagde på sjukehus, får ein reduksjon i del dosar på 3 prosent.

Det vil òg komme ein ny fordelingsnøkkel opplyser regjeringa. Vaksinane har til no vorte fordelte etter talet på personar over 65 år i kommunane. FHI vil no leggje om til ein fordelingsnøkkel basert på befolkninga over 18 år.

– Planen har vore å endre til ei befolkningsfordeling av vaksinane når dei eldste har vorte vaksinerte. FHI meiner det er riktig å gjere det no, og det støttar regjeringa, seier Høie.

Den nye fordelingsnøkkelen inneber at dei fleste større bykommunane vil få ein større del av vaksinane, medan mindre kommunar med ein større del eldre vil få ein noko lågare del.

(©NPK)