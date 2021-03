innenriks

Tilrådinga kjem i FHIs faglege grunnlag til regjeringa, skriv VG.

Det var tidlegare for få studiar til å fastslå at vaksinen var effektiv og trygg for den eldste delen av befolkninga. Dermed nølte fleire land med å ta ho i bruk for alle vaksne.

Sverige og Tyskland er blant landa som også har gitt klarsignal for at vaksinen kan brukast på eldre menneske.