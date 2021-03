Fall i fastlandsøkonomien

innenriks

Nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bruttoproduktet i varehandelen gjekk ned for første gong sidan april 2020. Det var den viktigaste årsaka til fallet i BNP for Fastlands-Noreg.

Det var nedgang i fleire bransjar, mellom dei klesforretningar. Nedgangen vert sett i samanheng med utbreiinga av muterte virus og nedstenginga av mellom anna butikkar i Oslo-regionen.

– Dei strenge tiltaka på Austlandet vart innførte seint i januar, og det kan dermed vere att den fulle effekten av desse først blir synlege i februar-tala, seier seniorrådgivar og ansvarleg for månadleg nasjonalrekneskap Achraf Bougroug i SSB.

Aktiviteten fall òg i fleire av tenestenæringane. Nedgangen var særleg markert innan passasjertransport, hotell- og restaurantverksemd og kultur, underhaldning og anna tenesteyting.

Denne utviklinga må igjen sjåast i samanheng med den auka smitten på nyåret og innstrammingar i lokale og nasjonale smitteverntiltak. Aktiviteten i desse tenestenæringane var allereie reduserte før årsskiftet på grunn av vedvarande smitteverntiltak. Samla fall bruttoproduktet i tenestenæringane 1 prosent og var dermed 5 prosent lågare i januar enn før pandemien braut ut i fjor vår.

(©NPK)