Faren til IS-tiltalt: – Eg følte at dottera mi var ein slave

– Eg såg at forholdet mellom henne og Bastian var elendig. Det var vondt å sjå, sa faren til den IS-tiltalte kvinna då han tysdag vitna i rettssaka mot dottera.

Han reiste til Syria mot slutten av 2013 for å besøkje dottera si og sjå korleis ho hadde det.

Han fortalde at ektemannen til kvinna, Bastian Vasquez, som kvinna hadde reist for å slutte seg til i februar same år, var svært kontrollerande.

– Då han kom heim, kasta han kleda sine på golvet som ein femåring og kravde at ho måtte rydde dei opp. Det var ho som ordna alt heime, sa han.

– Eg følte at dottera mi var ein slave. Ho hadde mista alle rettane sine. Det var som eit fengsel, sa han.

