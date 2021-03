Høgre vil gi fast tilsette rett til seks månaders gründer-perm

innenriks

– For å verne velferda må vi skape dei nye jobbane. Gründerar og entreprenørane blir vi heilt avhengige av i det arbeidde, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB.

Hofstad Helleland leier òg Høgres programkomité, som for tida jobbar med nytt partiprogram.

Forslaget i andreutkastet som blir lagt fram tysdag, går ut på å gi ulønt permisjon på seks månader til faste tilsette som ønskjer å starte eiga bedrift.

Modellen er henta frå Sverige, men med nokre tilpassingar for den norske arbeidsmarknaden. Etter permisjonen kan arbeidstakaren gå igjen i same stilling og med same lønn som ein hadde før.

– Ser det fungerer i Sverige

Dei som kanskje har best føresetnader for å lykkast som gründerar, er òg dei med minst grunn til å prøve, sidan dei ofte allereie har gode og sikre jobbar, ifølgje Hofstad Helleland.

– Vi ser i Sverige at dei har ei ordning som fungerer, det er lettare å starte eiga bedrift og dermed skape fleire arbeidsplassar. No ser vi at det står over 200.000 nordmenn delvis eller heilt utan jobb, som ein stor konsekvens av koronapandemien. Vi må gjere alt vi kan for at arbeidsløysa ikkje skal bite seg fast, seier Helleland.

Staten skal få bort hinder

Ho legg til at ein del av tiltaka vil vere få bort «alle hinder» for gründerar:

– Dette kan gjelde veldig mykje ulikt. Vi veit at det kan vere for mykje byråkrati, men eit hinder kan òg vere tilgang på kapital. Arbeidsmiljølova er òg ein av dei tinga vi må sjå på. Vi er opptekne på at det offentlege skal leggje til rette for at gründerar får starta opp.

Ifølgje Hofstad Helleland vil forslaget kunne føre til at fleire kjem i arbeid. Ho avviser at det kan bli fleire mellombelse stillingar.

– At fleire faste prøver seg som gründerar, vil gi større mobilitet i arbeidsmarknaden slik at fleire som står utanfor marknaden, vil komme inn og få seg erfaring. Då får fleire folk prøvd seg, seier Helleland.

