KrF og Venstre vil ha rettane til funksjonshemma i norsk lov

innenriks

Stortinget skal tysdag stemme over om FN-konvensjonen om rettane til funksjonshemma (CRPD) skal inkorporerast i det norske lovverket, skriv TV 2.

Forslaget har vorte stemt ned i Stortinget to gonger tidlegare.

– Rettane til funksjonshemma er heilt sentralt for KrF, og eg er glad at det no er semje mellom regjeringspartia om dette forslaget, seier parlamentarisk leiar i KrF, Hans Fredrik Grøvan.

Også justispolitisk talsperson Solveg Schytz i Venstre seier at dei er glade for at regjeringspartia har gitt grønt lys til prosessen.

– Eg håpar at dette forslaget vil få fleirtal i Stortinget i dag, seier Schytz.

I 2019 fekk Noreg refs av FN for måten Noreg behandlar funksjonshemma på. Det vert forskjellsbehandla og brukt tvang, meinte FN.

