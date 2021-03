Leiaren i utdanningsforbundet vil tilrå munnbind og to meters avstand i skulen

innenriks

Forbundet vil sende konkrete innspel til Kunnskaps- og integreringsdepartementet tysdag der dei mellom anna vil foreslå at det skal brukast munnbind i skulen og vere to meters avstand, sa Handal til VG tysdag.

Seinare på dagen modererte likevel forbundet seg, og Handal presiserer overfor avisa at munnbind bør vere ei tilråding, dersom det blir aktuelt å innføre det i skulen.

Forbundet vil likevel at ein vurderer påbod om munnbind ved skuleskyss for elevar i ungdomsskulen og vidaregåande, og at det blir opna for at tilsette i barnehagen og barneskulen bruker munnbind.

