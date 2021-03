Listhaug ber Solberg revurdere nei til samarbeid med Israel om vaksinar

innenriks

Medan Israel er det landet i verda som har fullvaksinert ein størst del av befolkninga, har Noreg lent seg på EU i vaksineinnkjøp. EUs vaksineavtalar har fått sterk kritikk.

Ifølgje Dagens Næringsliv vart Noreg invitert med på eit omfattande samarbeid om utvikling og produksjon av vaksinar med Israel i eit brev frå statsminister Benjamin Netanyahu 4. februar. Dette takka Noreg nei til.

– Det vart gjort ei vurdering av om vi hadde meir å hente på samarbeid med Israel på det tidspunktet. Då var den helsefaglege vurderinga at det hadde vi ikkje. Derfor svarte vi Israel at vi ikkje så behovet for eit forsterka samarbeid om dette no, seier statsminister Erna Solberg til DN.

Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad og Frp-nestleiar Sylvi Listhaug reagerer på at Noreg sa nei til den israelske invitasjonen.

Ber regjeringa snu

Listhaug seier til NTB at ho vil be Solberg og regjeringa gjere ei ny vurdering. Ho seier det er skuffande og ikkje til å forstå at Noreg har takka nei til den israelske invitasjonen.

– Eg synest det er heilt ufatteleg, her har vi fått ein invitasjon til å samarbeide med Israel, som er i front når det gjeld vaksinasjon og har fleire spennande prosjekt som kan komme til nytte for nordmenn framover, seier Listhaug til NTB.

– Eg meiner regjeringa burde ta ei ny vurdering av saka, seier ho.

– Kan det bli aktuelt for Stortinget å overstyre regjeringa på dette?

– Eg tenkjer at vi først vil gi regjeringa ei moglegheit til å vurdere denne saka på nytt, seier Listhaug.

Kan samarbeide med fleire

Frp-politikaren peikar på at både Danmark og Austerrike har inngått samarbeid med Israel, og at dei begge òg er omfatta av EU-samarbeidet.

– Det fråtek oss ikkje moglegheita til å gå inn i fleire samarbeidsavtalar. Vi har lært at ein slik pandemi kan komme brått på oss, og vi treng å ha forsking og utvikling av vaksinar. Dette viruset muterer heile tida, og det kan bli behov for å utvikle nye vaksinar for å handtere koronaviruset, og det kan òg oppstå nye pandemiar, understrekar Listhaug.

