innenriks

Det er ei innstramming frå dagens grense på 100 personar. Regjeringa varslar at dette er grunngitt med behovet for å avgrense smittespreiing og forenkle smittesporinga.

Det blir også forskriftsfesta at vigsler med brudepar, vigslar og to vitne til stades, blir tillate i desse kommunane. Dette blir grunngitt med at det potensielt kan vere store rettslege konsekvensar av ikkje å kunne inngå ekteskap.

(©NPK)