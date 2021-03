NHO ber kommunane velje strengt framfor stengt

innenriks

– Vi er glad for at regjeringa no ber kommunane å gjere nødvendige tiltak, og ikkje pålegg landet og næringslivet større byrder enn dei meiner er nødvendig, seier Anne Cecilie Kaltenborn, administrerande direktør i NHO Service og Handel.

NHO understrekar at situasjonen er særleg krevjande for små og mellomstore bedrifter. Kommunane bør derfor velje strengt framfor stengt, maner NHO.

– All erfaring vi har så langt frå tenestesektoren, tyder på at det er smart å prioritere opning av samfunnsområde der det er profesjonelle som har ansvar for smittevern, seier Kaltenborn.

