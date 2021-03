Personnummera til tilsette på avvegar etter dataangrep mot Hurtigruten

innenriks

Ifølgje Hurtigruten er personleg informasjon om mannskap om bord på fire skip publiserte på det mørke nettet, skriv NRK.

– Vi har gått gjennom dei stolne filene det her er snakk om, og varslar no alle som er ramma, både gjester og tilsette. Datainnbrotet er framleis under etterforsking av politiet, seier Ole-Marius Moe-Helgesen, konserndirektør for IT i Hurtigruten, til kanalen.

Også kundeinformasjon er leken og publisert, skreiv digi.no førre veke.

Norsk politi, Datatilsynet og amerikanske FBI er kopla inn i saka.

