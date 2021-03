Regjeringa vil forlengje intervallet mellom vaksinedose éin og to frå tre til seks veker

innenriks

Dersom FHI vedtek å tilrå å auke intervallet mellom første og andre dose av Pfizer/Biontech- og Moderna-vaksinane frå tre til seks veker, vil fleire bli vaksinerte med første dose raskare, opplyser regjeringa i ei pressemelding.

– FHI ser òg på om intervallet kan forlengjast ytterlegare. Det vil i så fall auke farten på vaksinasjon av befolkninga med første dose betrakteleg, seier helseminister Bent Høie (H).

FHI peikar på at det er stadig aukande kunnskap om forlenging av intervallet mellom dose éin og to av denne vaksinen. Dei vurderer no betydninga dette har for vern mot sjukdom.

