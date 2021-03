Riksrevisjonen: Ikkje grunnlag for ny gransking av Kielland-ulykka

innenriks

Riksrevisjonen kritiserer spesielt manglande oppfølging for etterlatne og overlevande.

– Det er alvorleg at Sosialdepartementet ikkje sørgde for at ektefellar, barn og foreldre etter dei som omkom, vart følgde opp. Her har styresmaktene svikta. Det er desto meir alvorleg at det kom av nedprioriteringar, ikkje vankunne, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

«Alvorleg» er den nest høgaste grada av kritikk Riksrevisjonen kan gi.

Alvorleg svikt

Riksrevisjonen meiner òg det er alvorleg at styresmaktene var kjende med fleire svakheiter i regelverket og kontrollen med flyttbare innretningar før Alexander Kielland-ulykka skjedde, utan å gjennomføre tiltak.

Bustadplattforma Alexander Kielland kantra torsdag 27. mars 1980 på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 123 av dei 212 om bord omkom. 30 av dei vart aldri funne.

Riksrevisjonen gjennomførte ei spørjeundersøking blant etterlatne og overlevande som viser at dei etterlatne fekk lite informasjon. Nokre fortel at dei ikkje fekk overrekt nokon dødsbodskap, andre fekk det gjennom media. Heile 88 prosent svarer at dei ikkje fekk den informasjonen dei hadde behov for om omstenda rundt dødsfallet.

Usemje

Granskingskommisjonen i Noreg konkluderte i 1981 med at ein sveisefeil frå det franske verftet CFEM i Dunkerque, som bygde plattforma i 1976, var årsaka til ulykka. Ein fransk kommisjon konkluderte i 1985 med at årsaka var samansett.

Franskmennene meinte sprekken i staget var medverkande, men ikkje avgjerande for havariet. Det franske verftet meinte plattforma var brukt feil og belasta på feil måte.

Riksrevisjonen fekk i 2019 i oppdrag av Stortinget å gjennomføre ei ny undersøking av Noregs verste industriulykke. Dei vart bedne om å undersøkje korleis styresmaktene har tek sitt ansvar i samband med ulykka. Tysdag var rapporten klar.

– Overraskande og skuffande

Kielland-nettverket er ein støtteorganisasjon for overlevande og etterlatne etter ulykka. Dei er glade for at Riksrevisjonen er så tydelege i kritikken av styresmaktene på ei rekkje punkt, men er skuffa og overraska over at det ikkje blir bede om ny gransking.

– Mellom anna påpeikar dei at den norske granskingskommisjonen frå 1981 ikkje gjekk inn på andre årsaksforklaringar. Der er dei tydeleg kritiske, seier leiar Odd Kristian «Kian» Reme til NTB.

Sidan rapporten frå granskingskommisjonen ikkje er fullstendig, er det einaste logiske å gjennomføre ei ny gransking som går inn på alle dei ulike årsaksforholda, meiner Reme.

– Det er overraskande og skuffande at dei trekkjer den konklusjonen dei gjer.

Riksrevisjonen: Årsaka var utmattingsbrot

Sjølv om granskinga i 1980 hadde svakheiter, meiner Riksrevisjonen at det likevel ikkje er grunnlag for å gjennomføre ei ny gransking.

– Undersøkingane til granskingskommisjonen er svært grundige, og årsaka til ulykka var eit utmattingsbrot. Det er noko usemje om korleis det oppstod, men Noregs forklaring er best dokumentert. Den franske rapporten gir òg støtte til dette, seier Foss.

– Vi har òg peika på svakheiter ved arbeidet til granskingskommisjonen, men ikkje noko undergrev konklusjonen om årsaka til ulykka, seier han.

Riksrevisjonen peikar på at store delar av det tekniske bevismaterialet er borte. Det vil vere vanskeleg å få meir påliteleg informasjon om dette i dag enn det kommisjonen hadde i 1980, meiner Riksrevisjonen. Det er over 40 år sidan ulykka, og det vil derfor vere stor uvisse rundt ny informasjon frå vitne òg.

Operatør og reiarlag

Riksrevisjonen meiner det er sterkt kritikkverdig at styresmaktene ikkje gjennomførte ei fullstendig kartlegging av ansvaret til reiarselskapet Stavanger Drilling og operatøren Phillips Petroleum etter ulykka. Kommisjonen la lita vekt på korleis desse tok sitt ansvar.

Heller ikkje departementa og direktorata gjorde eigne vurderingar av korleis selskapa hadde teke ansvar, sjølv om det berre var dei som kunne ilegge selskapa sanksjonar for brot på tryggingsregelverket, skriv Riksrevisjonen i rapporten sin.

– Dette punktet er viktig og kan bidra til å forklare at ulykka aldri oppnådde ein omforeint historie, seier historieprofessor Marie Smith-Solbakken ved Universitetet i Stavanger til NTB.

Hennar forsking dei siste åra er noko av årsaka til at Stortinget vedtok at Riksrevisjonen skulle undersøkje på nytt korleis styresmaktene tok vare på ansvaret sitt etter ulykka.

I tillegg blir Veritas kritisert for at dei både var med på granskinga etterpå og var ansvarleg for inspeksjonane av plattforma før ulykka.

Får òg ros

Men styresmaktene får ikkje berre kritikk. Styresmaktene gjorde ein grundig jobb med å klargjere årsakene til ulykka.

Riksrevisjon meiner òg at styresmaktene følgde opp tilrådingane frå granskingsarbeidet og påpeikar at granskingskommisjonen som vart nedsett av regjeringa, oppfylte kompetansekrava.

Dei meiner kommisjonen gjorde grundige tekniske undersøkingar og peikar på at det er brei semje om at ulykka kom av utmattingsbrot i eit støttestag.

Forklaringa til kommisjonen på korleis utmattingssprekken oppstod, vart òg grundig undersøkte og dokumenterte, meiner Riksrevisjonen.

(©NPK)