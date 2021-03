Rolls-Royce stansar førebels salet av Bergen Engines

innenriks

Ifølgje nyheitsbyrået AFP blir salsprosessen stansa på grunn av bekymringa til norske styresmakter for den nasjonale tryggleiken.

I ein kommentar til nyheitsbyrået AFP opplyser Rolls-Royce at selskapet har overhalde kravet til styresmakta.

«Vi varslet regjeringen på riktig måte før vi kunngjorde salget av Bergen Engines. Vi forstår imidlertid at den norske regjeringen nå ønsker å undersøke avtalen nærmere, og Rolls-Royce vil samarbeide på alle måter vi kan med den gjennomgangen,» skriv talsmannen for selskapet Richard Wray i ein e-post.

«Som bedt om, har vi stoppet salgsprosessen,» legg Wray til.

– Viss ei bedrift som leverer til Forsvaret, blir seld til ein aktør som vi ikkje kan ha eit tryggingssamarbeid med, så må vi sjå etter nye leverandørar. Så enkelt er det. Då kan vi ikkje halde fram samarbeidet, har forsvarssjef Eirik Kristoffersen uttalt til TV 2.

Tidlegare tysdag kom justis- og beredskapsminister Monica Mæland på banen:

– Vi er no på eit punkt der det er stor uvisse rundt nasjonale tryggingsinteresser. Når det er så stor uvisse, pliktar vi å rydde den av vegen, sa Mæland under ein hastig innkalla pressekonferanse i Stortinget tysdag.

Fleire departement og tenester har jobba med saka, som omfattar salet av Bergen Engines til russiske TMH International. Tysdag varsla regjeringa at dei vurderer å bruke sikkerheitslova til å stanse det planlagde salet.

Britiske Rolls-Royce kunngjorde 4. februar at dei har signert ein avtale om å selje motorverksemda Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International for 1,6 milliardar kroner. Dette er den Sveits-baserte internasjonale filialen under det russiske TMH-konsernet.