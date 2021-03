280 nye koronasmitta i Oslo siste døgn

innenriks

Snittet den siste veka ligg no på 214 nye smitta per dag.

Smittetrykket er klart høgast i Grorud bydel med 855 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Det er over fire gonger så høgt som i Ullern bydel, der talet er 191. På Stovner er talet 726, og i Alna bydel er det registrert 709 smitta per 100.000 innbyggjarar.

Vel 6 prosent av innbyggjarane i Stovner bydel er registrert smitta sidan koronaepidemien starta i fjor. Det er den høgaste delen i Oslo. Nordre Aker og Ullern ligg sist med ein smittedel på høvesvis 1,7 og 1,9 prosent.

I alt er 22.042 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

Rundt ein firedel av tilfella, nesten 5.200, er registrerte i aldersgruppa 20 til 29 år. Folk i alderen opp til 29 år står for 44 prosent av smittetilfella i hovudstaden sidan i fjor.

